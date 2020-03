Die belgischen Grenzen wurden in verschiedenen Ortschaften verbarrikadiert

Die Gemeinde Kinrooi in der flämischen Provinz Limburg hat daher auf kleineren Straßen Barrikaden errichtet. Am Sonntag folgte Riemst, ebenfalls in Limburg, diesem Beispiel das gleiche getan. Bürgermeister Jo Brouns stellte fest, dass zu viele Niederländer über diese Schleichwege versuchten, nach Belgien zu fahren, und das könne nicht die Absicht sein.

Deshalb hat er Absperrungen und Verbotsschilder installieren lassen. Wenn das nicht ausreicht, will er die Grenzübergänge komplett blockieren lassen.

Auch an der Grenze zu den Niederlanden, in Hoogstraten (Provinz Antwerpen), werden Barrikaden errichtet. Die Stadt und die Polizeizone Noorderkempen haben beschlossen, die kleineren Zufahrtsstraßen zwischen Belgien und den Niederlanden mit Containern zu sperren.