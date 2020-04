Coronavirus-News aus aller Welt: Wie kommen Belgier im Ausland nach Hause?, deutsche Bundeskanzlerin in Quarantäne und UN soll Notfallfonds einrichten

Für Belgier, die im Ausland festsitzen und in unser Land zurückkehren wollen, bleibt abzuwarten, ob und wie dies noch möglich ist. "Wir haben Lösungen für die Menschen auf den Kanarischen Inseln, in Marokko, Tunesien und Senegal gefunden, sie können diese Woche zurückkehren", so Außenminister Philippe Goffin (MR). "Für die anderen tun wir alles, was wir können, um ihnen eine Antwort zu geben. Unsere Dienste arbeiten 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche".

"Wir sind uns bewusst, dass es schwierige Situationen gibt", so Minister Goffin. Er bezieht sich unter anderem auf Fluggesellschaften, die ihre Flüge deutlich reduzieren oder Länder, die ihren Luftraum schließen. "Ich muss ehrlich sein, für einige wird es leider nicht möglich sein, in unser Land zurückzukehren. Wir raten ihnen, mit der örtlichen Botschaft in Kontakt zu bleiben."