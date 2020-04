Covid-19 legt wichtige Bauprojekte für die Verkehrsinfrastruktur in Flandern still

Doch in den letzten Tagen wurden die meisten Arbeiten beendet und am rechten Schelde-Ufer werden sie erst mit Verspätung anlaufen können. Grund dafür sind die Corona-Maßnahmen der belgischen Bundesregierung. „1,5 Meter Abstand voneinander halten“ heißt die Maxime, doch wie sollen die Arbeiter zu ihren Baustellen pendeln? In kleinen Minibussen mit 8 Mann an Bord, geht das zur Zeit nicht und bei vielen bestimmten Arbeitsvorgängen müssen die Kollegen eng nebeneinander und miteinander arbeiten. Und die überall strenger werdenden Grenzkontrollen und Grenzschließungen haben zur Folge, dass zahlreiche Bauarbeiter aus Osteuropa aus Vorsicht in Richtung Heimat abgezogen sind, weil sie befürchten, dass sie sonst monatelang nicht mehr nach Hause reisen können.

Dieser Zustand kostet alle Beteiligten - Bauunternehmen, die flämische Landesregierung, den belgischen Staat, die Investoren um nur einige zu nennen - direkt sehr viel Geld. Indirekt werden weitere Kosten folgen… Und darauf beschränkt sich die Situation nicht, denn außer an der „Oosterweel-Verbindung“ stehen auch anderswo Straßenbaustellen aus dem gleichen Grund still.

