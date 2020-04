Die Coronakrise hat Auswirkungen auf die Zeitungsverlage - Auch die einzige deutschsprachige Tageszeitung Belgiens ist betroffen

Mehrere Zeitungsverlage in Belgien schicken aufgrund der Coronakrise Teile ihrer Redaktionen in Kurzarbeit. Darunter ist auch das GrenzEcho, die einzige deutschsprachige Tageszeitung in Belgien. Diese ostbelgische Zeitung gehört zur Verlagsgruppe Rossel und muss, wie andere Mediengruppen auch, derzeit mit einem Wegbrechen der Werbeeinnahmen fertig werden.