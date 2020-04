Dr. Jeff Suykerbuyk von Corona wieder geheilt: "Eine absolute Hölle, die man niemandem wünscht"

"Damit ist wirklich nicht zu spaßen", sagt Suykerbuyk. "Ich hatte große Angst. Mir ging es noch zu gut, um ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, aber ich dachte: Was ist, wenn es kein Corona, sondern eine Virusinfektion ist, die mit einfachen Antibiotika geheilt werden kann? Die Vorstellung, dass ich das übersehen könnte. Es ist unglaublich, diese Angst, sogar als Arzt, weil man nicht weiß, was los ist.“

Suykerbuyks Botschaft ist klar: "Mit dieser Bestie ist wirklich nicht zu spaßen. Mir ist klar, dass ich, wenn ich nicht einen solch starken Körper gehabt hätte, im Krankenhaus gelandet wäre, weil ich so sehr abgebaut habe. Also halten Sie sich bitte an die Maßnahmen, die uns die Regierung und die Wissenschaftler auferlegen. Diese Maßnahmen sind einfach, sie funktionieren, es ist wirklich wichtig, dies zu stoppen. Halten Sie sich an die Regeln und bleiben Sie in Ihrer Wohnung!"