Europäischer Textilverband gründet Plattform zur Herstellung von Masken

Der Europäische Bekleidungs- und Textilverband Euratex arbeitet an den Plänen für eine Online-Plattform, mit der sich Textilfirmen, die Mundmasken herstellen können und wollen, austauschen sollen, ließ der Verband an diesem Montag wissen. Die Plattform wird voraussichtlich am Dienstag in Betrieb genommen.