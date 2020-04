Kultur in Coronazeiten: Virtuell durch ein Museum, durch ein Gesamtwerk und durch einen Baustil wandern

Eigentlich lassen sich die Werke des flämischen Meisters Jan Van Eyck am allerbesten aus nächster Nähe entdecken, doch durch die Coronakrise sind die beiden bahnbrechenden Van Eyck-Ausstellungen in Brügge und in Gent bis auf weiteres geschlossen. Doch auch hier bietet das Internet besondere Möglichkeiten.

Im Groeningemuseum von Brügge hängen zwei Werke von Jan van Eyck, nämlich „Madonna mit dem Kanonikus Joris van der Paele“ aus dem Jahr 1436“ und „Porträt von Margareta van Eyck“ aus dem Jahr 1439. Viele andere seiner Werke sind gerade in der Ausstellung „Optische Revolution“ Gent zu sehen oder in Museen in ganz Europa und in den USA. Doch über die Webseite „Closer to van Eyck“ ist möglich, alle diese Werke genauestens zu betrachten und dies auch noch kostenlos.

Die Internetseite „Closer to van Eyck“ zeigt 20 Werke des flämischen Malers Jan van Eyck aus dem 15. Jahrhundert in einer besonders scharfen und detailreichen Art und Weise. Bisher konnte man online der Restaurierung von Van Eycks Schlüsselwerks „Lamm Gottes“ in Gent präzise verfolgen. Diese ist aber passend zum Van Eyck-Jahr 2020 abgeschlossen worden, doch jetzt ist möglich, das gesamte Werk dieses „Flämischen Primitiven“ zu erfassen und studieren.

