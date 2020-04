Seit Freitag verabschieden sich die VRT-Fernsehnachrichten mit einem Mittschnitt der prägnantesten und lustigsten Videos, die Belgier in diesen schwierigen Zeiten täglich in den sozialen Medien veröffentlichen. Heute unter anderem eine Messe nur auf Facebook, ein berühmter DJ der am heimischen Küchenherd auflegt und Klopapier-Fußball. Solidarität ist das allgemeine Motto!