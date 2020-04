Lesen oder hören Sie hier die offziellen Coronavirus-Anweisungen der Regierung in Belgien auf Deutsch

Die Sterblichkeitsrate in Brüssel, wo vergleichsweise viele Anderssprachige leben, ist offenbar hoch. Ungefähr die Hälfte der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus kommt aus Brüssel. Laut Erika Vlieghe, Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten im UZ Antwerpen und Mitglied des Coronakomitees, sind die Zahlen derzeit zu niedrig, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Doch auf jeden Fall "können wir es noch besser machen und Gruppen erreichen, die wir sonst nur schwer erreichen", so der Virologe Marc Van Ranst in der VRT. Deshalb verteilt die VRT nun auch Blätter in verschiedenen Sprachen.

Lesen Sie außerdem alle Informationen auf der Webseite der Agentur für Integration und Eingliederung auf Deutsch oder leiten Sie sie an Ihre deutschsprachigen Bekannten in Belgien weiter. Weitere Sprachen finden Sie ebenfalls auf der Webseite der Agentur für Integration und Eingliederung. Dort werden die Informationen auch aktualisiert, wenn die Maßnahmen erweitert oder geändert werden.