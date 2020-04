Plötzlicher Verlust von Geruch und Geschmack könnte auf eine Coronakontamination hinweisen

"Wenn sich Ihr Geruchsnerv selbst entzündet, kann es buchstäblich zu vorübergehenden Schäden kommen. Mit dem Coronavirus hat man beides zusammen: weniger Geruch durch Rotz, aber auch Schäden am Geruchsnerv. In 70 Prozent der Fälle von Virusinfektionen erholt sich der Geruchsverlust schnell. Bei einer Coronainfektion kann es mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern, bis der Geruchssinn wiederkommt", so Gevaert abschließend.