Zuckerraffinerie in Tienen produziert jetzt auch Desinfektionsgel

Ab diesem Montag wird die Zuckerraffinerie in Tienen (Flämisch-Brabant) neben Zucker auch Desinfektionsgel auf Basis von Ethanol aus Weizen und Rüben herstellen. "Die ersten 2.000 Liter werden am Ende des Tages in Flaschen abgefüllt", berichtet der Vorsitzende Guy Paternoster.