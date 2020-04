Achtung Allergiker: Birkenpollen-Symptome nicht mit Covid-19 verwechseln

Am vergangenen Wochenende wurden in der Brüsseler Region 47 Birkenpollen pro Kubikmeter Luft gemessen. Das bedeutet, dass die Heuschnupfen-Saison begonnen hat. Das ist deutlich früher als normal, doch eigentlich sind das schöne und sonnige Wetter am Tage und die klimatischen Veränderungen gerade die Ursache dafür, wie das belgische Institut für Volksgesundheit Sciensano erklärt.