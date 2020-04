Die Welt in Corona-Zeiten inspirierte die VRT-Nachrichtenredaktion wieder zu einem tollen Video

So wie jeden Tag seit dieser Woche fassten die Macher der VRT-Fernsehnachrichten auch den vergangenen Tag in einem Beitrag zusammen, der zeigt, wie kreativ die Menschen in diesen Cortonazeiten sind, um den Tag zu überstehen. Diesmal beschränkt sich dieser kleine Video-Mix nicht nur auf Flandern. Zu den Akteuren gehören dieses Mal auch der US-Sänger Neil Diamond und singende spanische Polizisten. (Ansage in niederländischer Sprache)