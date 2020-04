(Hamster)Kaufverhalten in Coronazeiten: Das Angebot- und Nachfrageprinzip ändert sich

Viele Unternehmen haben in diesen Tagen überhaupt keine Vorstellung mehr davon, was und in welcher Menge produziert werden soll, so Boute weiter: „Um manche Firmen mache ich mir Sorgen. Derzeit sind die Supermärkte in bestimmten Bereichen leer, doch in der kommenden Woche werden sie mit einer übermäßigen Menge an bestimmten Waren fertig werden müssen. Und inzwischen produzieren die Hersteller solche Produkte in größerem Umfang, wodurch auch sie mit Überschüssen fertig werden müssen. Dann werden in diesem Bereich die Bestellung ausbleiben oder zumindest verringert. Das sorgt für eine Komplette Störung im System von Angebot und Nachfrage.“