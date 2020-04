"Zu schwache Patienten nicht mehr ins Krankenhaus einliefern!" - Patienten vorziehen, je nach Genesungsmöglichkeit?

Demnach sollten schwer erkrankte Bewohner solcher Einrichtungen, wenn sie z.B. mit Covid-19 angesteckt wurden, nicht mehr in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Viele Beteiligte in Belgien empfehlen diese Handhabe und fordern sie sogar seit geraumer Zeit. Fachleute in Sachen Coronavirus, die Aktoren im Pflegesektor und auch die Ärzteverbände sind der Ansicht, dass man schwerkranke und besonders schwache Menschen in Würde in ihren Pflegeheimen sterben lassen solle, statt sie in anonyme Kliniken zu bringen, wo sie alleingelassen die letzten Stunden oder Tage ihres Lebens verbringen müssten.

Trotzdem sind diese Richtlinie und diese Handhabe eine sehr delikate Angelegenheit und in den Pflege- und Seniorenheimen muss man sich auf eine neue Situation vorbereiten und damit umgehen (können). Für diese Einrichtungen bedeutet dies, verstärkt auf Palliativpflege zu setzen. Gänzlich unvorbereitet sind sie aber nicht, denn in ersten Reaktionen gaben Vertreter solcher Einrichtungen gegenüber VRT NWS zu verstehen, dass sie inzwischen darüber mit dem Pflegepersonal, mit den Angehörigen und auch mit den Betroffenen selbst reden.

Auch das Personal in Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Belgien ist mehrheitlich der Ansicht, dass man betroffene Personen in Würde und in ihrer vertrauten Umgebung sterben lassen sollte. Doch die tatsächliche Entscheidung selber fällen sie nicht selbst. Dies, so die Reaktion in allen von VRT NWS befragten Einrichtungen z.B. im belgischen Bundesland Flandern, sei weiterhin alleine Sache der Betroffenen selbst, so sie entscheidungsfähig sind, der Angehörigen und der jeweiligen Hausärzte.