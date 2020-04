Über 1 Million Menschen in Belgien in Kurzarbeit - Frisöre müssen jetzt doch schließen

Kurzarbeit oder technische Arbeitslosigkeit hilft den Unternehmen dabei, ihre Personalkosten in Krisenzeiten zu senken, ohne ihre Mitarbeiter entlassen zu müssen. Die betroffenen Arbeitnehmer erhalten dann Zuwendungen von den Arbeitsämtern in Bund und Ländern. Diese belaufen sich in der vorliegenden Coronakrise auf 70 % des bisherigen Lohns oder Gehalts bei einer Maximalsumme von 2.754,76 €. Diese Maßnahmen, so Arbeitsministerin Muylle, könnten 3 bis 4 Monate wirksam sein.

Im Zuge dieser Krise und der Maßnahmen zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen und Beschäftigten vereinfachte die belgische Regierung die Schritte, die dahingehend zu unternehmen sind und verzichtet auf viele einzelne Zwischenschritte bei der Antragsstellung. Damit, so die Arbeitsministerin, wolle man den Unternehmen und den betroffenen Arbeitnehmern „Sauerstoff“ geben und die Kaufkraft aufrecht erhalten…

Allerdings konnte die Regierung dabei auf Erfahrungen aus der Vergangenheit setzen, denn unser Land hatte im Zuge der allgemeinen Banken- und Finanzkrise vor rund 10 Jahren schon ein entsprechendes System ausgebaut und war dabei sehr erfolgreich. Im Vergleich zu den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Niederlande waren hier deutlich mehr betroffene Beschäftigte in dieser Form von zeitweiliger technischer Arbeitslosigkeit untergebracht und so konnte der wirtschaftliche Schaden in Belgien beschränkt werden und bleiben. Jetzt setzt die aktuelle Regierung auf einen ähnlichen Effekt in dieser Krise, die wohl weitaus schwieriger zu meistern sein wird.