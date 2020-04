Hat sich der Sturm gelegt? In den Supermärkten normalisiert sich die Lage

Doch seit etwa dem vergangenen Samstag pendeln sich die Kundenzahlen und die Absätze in den Märkten wieder mehr oder weniger auf Normalzustand ein, so Comeos. Und, die Kunden halten sich sehr genau an die Vorschriften, bzw. an die verordneten Abstandsregelungen. Comeos geht davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Tagen weiter normalisiert. Durch die Tatsache, dass sich weniger Kunden gleichzeitig in den Warenhäusern aufhalten dürfen, bleibt dem Personal auch mehr Zeit, regelmäßiger die Regale aufzufüllen. Laut einhelliger Ansicht der hiesigen Discounter Aldi, Lidl und Colruyt „legt sich der Sturm“ gerade wieder.

Allerdings ist auch in diesem Bereich nicht alles Gold was glänzt. Zwischen den Gewerkschaften, den Arbeitgebern und der belgischen Bundesregierung ist es zum Streit bezüglich verlängerter Öffnungszeiten im Lebensmittelhandel bzw. in den Supermärkten gekommen. Die Regierung ermöglicht dem Handel, die Märkte bis 22 Uhr am Abend geöffnet zu lassen, damit die Kunden mehr Spielraum haben, um ihre Einkäufe im Rahmen der Coronavorschriften zu machen.

Die Gewerkschaften kritisieren, dass diese Maßnahme ohne vorherigen Dialog ergriffen worden sei und dass man dies aus dem Staatsblatt und aus den Medien erfahren musste. Man solle die Geschäfte im Rahmen der wieder sinkenden Kundenzahlen eher etwas früher schließen, um den dort beschäftigten Arbeitnehmern endlich mal Zeit zum Erholen zu gewähren. Von Seiten der Regierung versteht man die Aufregung nicht. Diese Entscheidung sei keine Verpflichtung und diene lediglich der Versorgung der Bevölkerung in diesen Krisenzeiten.