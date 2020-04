Belgien: 1.298 neue Coronainfektionen, 42 Sterbefälle und 536 weitere Aufnahmen in Krankenhäusern

Das Krisenzentrum der belgischen Bundesregierung in Sachen Covid-19 meldet, dass in den vergangenen 24 Stunden 1.298 zusätzliche Coronainfektionen registriert wurden. Leider seien auch 42 weitere Patienten an den Folgen des Virus gestorben. 536 der Infizierten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Das Krisenzentrum gab auch an, dass ein möglicher Höhepunkt der Pandemie in Belgien für Anfang April erwartet werde, doch dem sei vorausgesetzt, dass alle Landsleute ihre Kontakte um mindestens 50 % verringert haben.