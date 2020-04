Corona an Bord: Besatzung der belgischen Fregatte Leopold I muss in Quarantäne

Die belgische Marine-Fregatte Leopold I muss unerwartet ihre laufende Mission abbrechen und zurück in den Militärhafen von Zeebrügge kommen. Eines der Besatzungsmitglieder ist mit dem Coronavirus infiziert worden. Der Marinesoldat ist inzwischen in einem niederländischen Hafen von Bord gegangen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.