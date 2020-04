"Dikke Merci!": Flanderns Bauernverband bedankt sich bei den Lebensmittelproduzenten

Der Boerenbond, der flämische Bauernverband, hat an diesem Donnerstag in sieben flämischen Tageszeitungen eine Großanzeige geschaltet, mit der er sich bei allen Lebensmittelproduzenten bedankt, die gerade mit vollem Einsatz an der Versorgung der Bevölkerung in diesen Coronazeiten arbeiten (Foto unten).