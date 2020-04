Flanderns MP Jambon ruft die Privatwirtschaft dazu auf, „rasch die Leute wieder arbeiten zu lassen“

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA - Foto) hat die Privatwirtschaft dazu aufgerufen, „ihre Verantwortung zu übernehmen“ und auch während dieser Coronakrise die Beschäftigten „nicht unnötig lange“ in Kurzarbeit zu belassen: „Der Einsatz sollte dahin gehen, die Leute rasch wieder arbeiten zu lassen!“ In Landesparlament kündigte Jambon Schritte an, die sich mit einem dahingehenden Handeln beschäftigen werden.