Lidl und Aldi Belgien schließen ihre Märkte zugunsten des Personals täglich eine Stunde früher

Isabelle Colbrandt, die Sprecherin von Lidl in Belgien, sagte, dass die Märkte ihrer Gruppe in der Woche von 8 Uhr 30 bis 19 Uhr geöffnet seien und an Samstagen von 8 Uhr 30 bis 18 Uhr. Damit soll den Beschäftigten in den Lidl-Märkten etwas Atempause gewährt werden, denn diese stehen seit den Corona-Maßnahmen quasi unter Dauerstress.