Der Nationale Sicherheitsrat verlängert die Coronamaßnahmen um zwei weitere Wochen

Nach Ansicht der Experten ist eine leichte Entspannung in den Krankenzahlen in Sicht, doch es sei noch zu früh, um jetzt Entwarnung zu geben. Die Epidemie bzw. Pandemie ist noch nicht unter Kontrolle. Jetzt oder zu früh die Maßnahmen zurückschrauben könnte sich als fatal erweisen, so Wilmès. Wer sich nicht an die Regeln halte, der müsse mit Sanktionen rechnen.

Die Premierministerin bezeugte den Angehörigen von Personen, die den Folgen des Virus erlegen sind, im Namen der Regierung ihr Beileid und bedauerte sehr, dass deren Trauer unter so schwierigen Umständen erlebt werden müsse. Doch sie lobte auch all jene, die dafür sorgen, dass das Gesundheitswesen funktioniert und dass die Gesellschaft weiter laufen kann. „Ich wünsche uns allen Mut und Geduld. Seien Sie bitte weiter kreativ in ihren sozialen Kontakten und bleiben sie solidarisch mit allen, die Solidarität brauchen“, so Wilmès, die auch noch einmal die Jugend daran erinnerte, dass auch sie sich unbedingt an die Maßnahmen halten sollen: „Unter den schwerkranken Covid-19-Patienten sind auch junge Menschen.“