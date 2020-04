Parlament stattet die Regierung Wilmès mit Vollmachten zur Coronakrise aus

In der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments hat die Regierung Wilmès am Donnerstag Zustimmung für ihr Vollmachtenpaket zum Umgang mit der Coronakrise erhalten. Zuvor hatte der Parlamentsausschuss für Inlandsangelegenheiten dazu grünes Licht gegeben. Am Freitag mussten die Vollmachten der Bundesregierung noch die Zustimmung vom Senat, der Zweiten Kammer im Bundesparlament, bekommen, doch dieser stimmte am Vormittag einstimmig zu. Inzwischen bekommt die Regierung Wilmès Lob von unerwarteter Seite, nämlich von der Financial Times aus London.