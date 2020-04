64 neue Todesfälle in Belgien, 789 Patienten auf Intensivstation

Der Nationale Sicherheitsrat in Belgien hat am gestrigen Freitagabend beschlossen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuen Coronavirus bis Sonntag, den 19. April, verlängert werden. Inzwischen sind 1.850 Neuinfektionen aufgetreten. Die Gesamtzahl beträgt somit 9.134. Insgesamt sind bislang in Belgien 353 Menschen an dem Virus gestorben. 1.063 Personen haben das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen dürfen.