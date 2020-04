Belgische Zollbeamte bereiten sich auf mit Drogen vollbeladene Schiffe vor

Eine auffallende Begleiterscheinung der Coronakrise: Der Drogenverkehr ist in vollem Gange. Das sagt der oberste Mann des Zolls in der Zeitung De Tijd. Seiner Meinung nach versuchen Kriminelle immer noch, auf den wenigen verbleibenden Flügen so viele Drogen wie möglich unterzubringen. Und auch im Hafen von Antwerpen erwartet er in den kommenden Wochen große Mengen an Drogen.