Hotel in Brügge nimmt Obdachlose auf: "Ich hatte noch nie eine so respektvolle Klientel"

„Es gibt Rechtsanwälte, die Leute zu uns schicken. Es sind zum Beispiel Menschen, die aufgrund von Schulden, einer Scheidung oder eines Brandes kein Dach mehr über dem Kopf haben", so die Betreiberin des Hotels.

Die Hotelrezeption ist rund um die Uhr besetzt. "Wir sind zu dritt, also ist Tag und Nacht jemand an der Rezeption. Wir haben auch eine Putzhilfe. Aber die Besucher in 't Putje verlassen ihre Zimmer alle sauber. Keine Klischees über Armut, Verunreinigung und Verwahrlosung. Diese Menschen zeigen Wertschätzung und sind sehr dankbar. Sie strahlen, nachdem sie ein Bad nehmen konnten. Ich arbeite seit 46 Jahren in der Hotelbranche. Und ich habe noch nie eine solche Dankbarkeit gesehen. Das tut so gut. Dank ihnen kann das Hotel auch offen bleiben", so die Direktorin noch.

„Ich bin seit dem 22. November obdachlos“, bezeugt Nicolas de Bels. Es ist das erste Mal, dass ich ein warmes Bad genommen habe - in dieser Woche. Das tut doch sehr gut, der Moral und dem Körper selbst natürlich auch.“

Ähnliche Initiativen gibt es auch in anderen Städten. Das Sozialamt bezahlt in solchen Fällen 30-40 Euro pro Zimmer. „Wir empfinden es als ein Privileg, hier schlafen zu dürfen“, so de Bels auch noch.