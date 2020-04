Minister De Backer will Massentests nach dem Höhepunkt; Virologe Van Ranst hält das für guten Plan

De Backer will, dass die Tests kommen, sobald die Zahl der Infektionen in Belgien zu sinken beginnt. Wer wieder arbeiten will, muss zuerst einen dieser Immunitätstests machen. "Wenn wir den Gipfel überschritten haben, sollten wir so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren können", so Minister De Backer. "Wir werden über mehrere Wochen die Immunität von Menschen testen. So können wir sehen, wie sich die Epidemie ausgebreitet hat und welche Menschen wieder arbeiten können.“