Überblick: Diese Corona-Maßnahmen gelten in Belgien, Flandern, Wallonien und Brüssel bis zum 19. April

Die wichtigste Grundregel in ganz Belgien ist einfach: Bleiben Sie so viel wie möglich zu Hause und vermeiden Sie so viele Kontakte wie möglich. Außerdem waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände mit Wasser und Seife. Müssen Sie husten oder niesen, dann bitte in ein Papiertaschentuch, das sie danach wegwerfen! Haben Sie kein Taschentuch bei der Hand, dann Nase und Mund bedecken und danach natürlich Hände waschen! Wer sich krank fühlt, bleibt besser zu Hause und ruft seinen Hausarzt an. Hier finden Sie ausführliche Informationen auf Deutsch!

