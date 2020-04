Coronavirus: 78 neue Todesfälle in Belgien, 867 Menschen auf der Intensivstation

An einem Tag wurden 629 Patienten in die Krankenhäuser eingeliefert. Das betont Sciensano an diesem Sonntag in seinem täglichen Bulletin. Insgesamt 4.138 Betten werden von Menschen mit der Covid-19-Krankheit belegt, davon 867 auf der Intensivstation. In den Intensivstationen stieg die Zahl der Patienten um 78 in den vergangenen 24 Stunden. 431 Todesfälle sind insgesamt zu beklagen, 78 mehr als am gestrigen Samstag.

Die Zahl der Neuinfektionen stieg um 1.702, womit sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle von Kontamination in Belgien auf 10.836 erhöht hat. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Daten nicht die genaue Zahl der infizierten Personen im Land widerspiegeln, da die Tests nicht auf die gesamte Bevölkerung verallgemeinert werden können.

Am gestrigen Samstag hatte es einen weiteren Anstieg um 1.856 gegeben.