Coronavirus: Bereits mehr als 1.200 'Corona-Stellen' beim flämischen Arbeitsamt

Die Coronakrise macht viele Flamen technisch arbeitslos, aber gleichzeitig suchen zahlreiche Arbeitgeber nach zusätzlichen Arbeitskräften. Dies gilt insbesondere für den Landwirtschafts-, Gartenbau- und Lebensmittelsektor.

In der Landwirtschaft beispielsweise stehen sie vor der Erntesaison, aber die Saisonarbeiter können nicht nach Belgien reisen, und andere Arbeitnehmer fallen oft krankheitsbedingt aus. Auch der Bedarf an Krankenschwestern steigt.

Das VDAB hat deshalb auf Antrag der flämischen Arbeitsministerin Hilde Crevits einen Aufruf an Arbeitgeber in wichtigen Sektoren, die zusätzliche Arbeitskräfte suchen, gestartet, ihre offenen Stellen mit dem Code #COVID19 an die flämische Arbeitsverwaltung zu melden.