Interministerielle Konferenz für Frauenrechte warnt: "Für einige Frauen könnte Quarantänezeit zur Tragödie werden"

"Es ist nicht leicht, zu Hause eingesperrt zu sein", sagt Ben Hamou. "Das gilt sicherlich für Frauen, die bereits eine komplizierte Beziehung haben. Für einige dieser Frauen kann die Quarantänezeit zu einem Drama werden. Wenn die Opfer zusammen mit ihren Gewalttätern isoliert werden, kann es sehr schwierig sein, diese Gewalt aufzudecken."

Ben Hamou will koordinierte Formen der Intervention und Unterstützung, um Frauen in Belgien, die Opfer häuslicher Gewalt sind, bestmöglich zu schützen. Am kommenden Donnerstag werden die Vertreter der zwölf Minister, die an der Interministeriellen Konferenz teilnehmen, zusammenkommen, um eine Bestandsaufnahme zu machen, wenn auch per Videokonferenz. Auf der Konferenz werden ferner die Probleme alleinstehender Frauen, ihre sozioökonomische Situation und der Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheitsversorgung erörtert, heißt es auch noch.