Konfirmation und Kommunionfeier verschieben

Am morgigen Montag werden alle acht Diözesen zusammensitzen, um zu entscheiden, ob es eine allgemeine Verschiebung in Belgien geben wird, aber in Antwerpen sei die Entscheidung bereits gefallen, sagt Johan Bonny, der Bischof von Antwerpen. „Die Vorbereitungen für die Kommunion sind sowieso bis zum 19. April ausgesetzt und dann haben wir Mai. Dann alle Kinder zusammenbringen? – Diese Gruppe bekommt man wohl im Mai nicht zusammen. Im Mai, Juni müssen vor allem die Konfirmanden die Grundschule abschließen. Was ab Juni und September möglich ist, müssen wir in Zusammenarbeit mit der Regierung noch herausfinden.“

Wann Kommunionfeiern und Konfirmationen stattfinden werden können, ist also noch unklar, wahrscheinlich erst nach den Sommerferien.