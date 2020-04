Die Heilig-Blut-Prozession in Brügge ist für dieses Jahr abgesagt worden

Die weltberühmte Heilig-Blut-Prozession in Brügge, die eigentlich am 21. Mai stattfinden sollte, ist für dieses Jahr abgesagt worden. Auch hier sorgt die Coronakrise für Probleme, denn die vielen Teilnehmer können aufgrund der Abstandsvorschriften aus den Coronamaßnahmen der belgischen Bundesregierung für dieses Ereignis derzeit nicht proben. Und möglicherweise hätte diese Veranstaltung mit zahllosen Teilenehmern und Besuchern wegen Covid-19 auch gar nicht stattfinden können. Die nächste Ausgabe der Heilig-Blut-Prozession in Brügge findet am 13. Mai 2021 statt.