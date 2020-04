Supermärkte dürfen wieder Rabatte anbieten - Einigung mit den Gewerkschaften zum Personal bleibt aus

Dass die Supermärkte im Rahmen der Coronamaßnahmen auf Rabatte, Sonderangebote und andere Promoaktionen verzichten musste, sorgte vor allem für Kritik bei den Verbrauchern. Sie vermuteten dahinter einen Trick der Warenhausketten, um an der Krise verdienen zu können, was aber der gesamte belgische Retail-Sektor verneinte. Jetzt zieht die Regierung diese Maßnahme wieder zurück, so die Ministerin: „Wir haben diese Maßnahme ergriffen, um zu vermeiden, dass weiter gehamstert wird, denn die Supermärkte konnten ihre Regale nicht schnell genug wieder auffüllen. Große Mengen einzukaufen wurde damit weniger interessant.“

Ab Morgen, Dienstag, den 31. März, sei wieder Raum für Angebote, gerade auch im Hinblick auf das Ostergeschäft, so Ministerin Myulle. In den vergangenen Tagen stellten viele Verbraucher in Belgien fest, dass einige Artikel teurer geworden sind, zum Teil um 25 % ihres bisherigen Preises. Aber, so die Ministerin, habe jetzt wieder der Kampf um jeden Kunden begonnen. Ob die Discounter und Supermärkte jetzt wieder Preise sinken lassen, sei in unserer freien Marktwirtschaft deren Sache, hieß es abschließend dazu.