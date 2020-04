Belgien hat europaweit dritthöchsten Arbeitskosten

Die Arbeitskosten in Belgien sind nach wie vor hoch, steigen aber das zweite Jahr in Folge etwas langsamer als im übrigen Europa. Mit durchschnittlichen Arbeitskosten von 40,5 Euro pro Stunde steht Belgien an dritter Stelle in der Europäischen Union. Nur Dänemark (44,7 Euro) und Luxemburg (41,6 Euro) liegen laut dem letzten Bericht des Statistischen Amtes der Europäischen Union, Eurostat, vor Belgien.