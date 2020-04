Coronavirus: Ein Impfstoff Anfang 2021?

Pierre Van Damme warnt jedoch vor Euphorie. "Eine solche Geschichte ist immer eine Geschichte von Versuch und Irrtum. Ein solcher Impfstoff muss verschiedene Tests und Phasen durchlaufen. Glücklicherweise gibt es bereits eine Menge Erfahrung mit ähnlichen Impfstoffen gegen HIV und Ebola".

Hoffnung besteht auch darin, dass ein spezielles Covid-19-Verfahren eingeleitet wurde. Das bedeutet, dass alle beteiligten Behörden dem Verfahren absolute Priorität einräumen, was einen enormen Zeitgewinn bedeutet. "Was sonst mehr als einen Monat dauert, kann jetzt in wenigen Tagen erledigt werden", so Van Damme.

Gleichzeitig suche Johnson & Johnson weiterhin nach antiviralen Medikamenten. Das sollte das Virus bei infizierten Patienten hemmen. Zu diesem Zweck arbeitet der Konzern unter anderem mit dem Rega-Institut im flämischen Löwen zusammen.