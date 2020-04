Coronavirus: Verbreitung in Belgien viel früher als bislang angenommen? Das Beispiel Island gibt mehr Aufschluss

In Island gibt es derzeit etwas mehr als 1.000 bestätigte Coronapatienten, aber nur zwei Menschen sind an dem Virus gestorben. Herman Goossens, Professor für Mikrobiologie an der Universität Antwerpen, erklärt, warum: Dank einer höheren Testkapazität kann Island mehr Tests durchführen, auch an Menschen, die keine Symptome aufweisen. Dies zeigt, dass mehr Menschen infiziert sind als erwartet und dass vor allem junge Menschen Träger des Virus sind, ohne selbst Symptome zu spüren. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Verbreitung auch in Belgien so verlief, viel früher als wir dachten", betonte Professor Goossens im VRT-Radio an diesem Dienstag.