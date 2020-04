Ernennung einer NATO-Expertengruppe zur politischen Zukunft

Auf der NATO-Tagung in London im vergangenen Jahr waren die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten übereingekommen, einen Prozess in Gang zu setzen, in dem über eine Stärkung der politischen Dimension der NATO nachgedacht werden solle. Der Grund dafür war die unerwartete türkische Invasion in Nordsyrien, die innerhalb der NATO nicht besprochen worden war. Der französische Präsident äußerte sich über die Notwendigkeit von Veränderungen am deutlichsten. Macron hatte in The Economist bemerkt, die NATO sei "hirntot".