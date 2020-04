Füllen Sie doch bitte den dritten Coronafragebogen bis heute Abend um 22.00 Uhr aus!

Laut dem Forscher Philippe Beutels sei es wichtig, dass die Teilnehmer den Fragebogen wöchentlich ausfüllten. "Die Wissenschaft braucht diese Daten wirklich. Wir wollen wissen, wie die Bevölkerung mit der Krise umgeht, nicht zuletzt, um die weitere Entwicklung der Epidemie vorhersagen zu können, um den Krankenhäusern bei der Einschätzung der weiteren Entwicklung zu helfen und um das Wohlergehen der Bevölkerung zu überwachen."



In der zweiten Runde der Umfrage nahmen deutlich weniger Personen teil als eine Woche zuvor. "Aufgrund der Rückmeldungen der Teilnehmer wurde der Fragebogen für die dritte Welle nochmals leicht verfeinert", so Beutels. "Sie sollen immer wieder teilnehmen. Wir untersuchen auch die Entwicklung im Laufe der Zeit. Haben Sie also schon einmal teilgenommen? Dann sollten Sie auf jeden Fall auch jetzt wieder teilnehmen!"