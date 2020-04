Insgesamt bereits 705 Todesfälle durch das Coronavirus, darunter auch 12-jähriges Mädchen

Das Mädchen wohnte in Gent und ging dort auch zur Schule. "Als Mensch und Vater bin ich sehr tief betroffen", so Bürgermeister Mathias De Clercq (Open VLD) im VRT-Radio. "Gent und das ganze Land sind in unermesslicher Trauer vereint."



"Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten der Familie, den Verwandten und der gesamten Schulgemeinschaft", fährt er fort. "Als Stadt werden wir sie in dieser sehr schwierigen Zeit voll und ganz unterstützen".

"Unendliche Trauer um den Tod eines unserer Schüler", reagiert auch Elke Decruynaere (Groen), die Genter Bildungsstadträtin in den sozialen Medien.

"Meine Gedanken sind bei ihr, bei ihren Eltern, ihrer Familie, ihren Freunden und dem Schulteam. Das ist außergewöhnlich und vor allem unvorstellbar. Wir werden Euch auf die bestmögliche Art und Weise unterstützen."