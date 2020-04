BNP Paribas will 2 Mia. € aus den Gewinnen ihrer belgischen Filiale nach Frankreich abziehen

So wie jedes Jahr soll BNP Paribas Fortis, die belgische BNP Paribas-Filiale, wieder ihre Gewinne nach Frankreich überweisen, um diese mit in die Dividenden einzubringen, wie die flämische Tageszeitung De Standaard am Mittwoch meldet. Im vergangenen Jahr wurden bei der belgischen Tochter Gewinne in Höhe von rund 2,2 Mia. € generiert. Für die Berechnung der Dividenden rechnet das Mutterhaus jetzt mit einer Überweisung von 1,9 Mia. € aus Belgien.

Diese belgische Tochter umfasst auch einige internationale BNP Paribas-Aktivitäten, z.B. in der Türkei und in Luxemburg. Und auch die internationale Leasinggesellschaft Arval, die in insgesamt 28 Ländern aktiv ist, wird von Belgien aus gesteuert.

Das Vorhaben beunruhigt den belgischen Finanzminister Alexander De Croo (Open VLD), denn die EZB hat die Banken in der Europäischen Union darum gebeten, in dieser Coronakrise bis mindestens Oktober 2020 auf Dividenden zu verzichten, damit diese Puffer anlegen, um dieser Krise gewachsen zu sein.