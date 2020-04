Im Kempenland in der Antwerpener Region ist wieder ein Wolf aufgetaucht

Dieser neue Wolf hat für eine Premiere gesorgt: „Er hat es als erster Wolf in der Geschichte über den Albertkanal geschafft. Wir dachten immer, dass der Albertkanal für Wölfe, die in südlicher Richtung unterwegs sind, eine Barriere sei. Das ist also nicht der Fall.

„Welkom Wolf“ geht davon aus, dass der Wolf über eine der Brücken über den Kanal oder über eine Schleuse gelangt ist. Wölfe seien zwar gute Schwimmer, doch ein Sprung in den Albertkanal mit seinen steilen Ufern aus Beton würde auch für diese Tiere eine Art Selbstmord darstellen. Offenbar hat der Wolf die Coronakrise genutzt, denn auch in dieser Region ist der Straßenverkehr deutlich ruhiger geworden.