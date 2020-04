In Brügge ist zum ersten Mal seit rund 170 Jahren ein Biber entdeckt worden

In der Provinz Westflandern, zu der Brügge gehört, sind in den vergangenen 20 Jahren ab und zu Biber gesehen worden, doch in der Stadt selbst ist seit 170 Jahren keiner mehr gesehen worden, seit diese Tiere dort ab etwa 1850 von den Menschen ausgerottet und vertrieben wurden. Besonders scheu sind die Biber nicht. Auch in Löwen (Flämisch-Brabant) und in anderen flämischen Gegenden wurden in letzter Zeit Biber entdeckt…