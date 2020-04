Jeden Tag um 20 Uhr: Applaus für alle, die in Coronazeiten in der Pflege arbeiten

In Belgien gibt es seit einigen Wochen, eigentlich seiot Beginn der Coronakrise, die schöne Tradition (wie inzwischen in vielen anderen Ländern auch) zu einem bestimmten Zeitpunkt für all jene, die in den Krankenhäusern gegen Covid-19 Kämpfen, zu applaudieren. Um 20 Uhr am Abend öffnen sich Fenster und Türen und es wird geklatscht und musiziert. In der Antwerpener Lavendelstraat in der Nähe der Stuivenberg-Klinik, wo einige Coronapatienten behandelt werden, freuen sich die Anwohner auf diesen Moment jeden Abend. Unser Video zeigt denn auch die Begeisterung für diese neue Tradition…