Basketball-Ikone Ann Wauters positiv auf das Coronavirus getestet: "Das Coronavirus hat mich schwer erwischt"

Die 39-Jährige fordert alle auf, dem Rat der Regierung zu folgen. "Dies ist eine Botschaft für (junge) Menschen, die sich für unbesiegbar halten", so Wauters, ohne ihren Gesundheitszustand weiter zu kommentieren.

"Wir befinden uns alle zusammen in dieser Situation, und wir müssen in unserem Kampf gegen Corona vereint sein. Wir müssen die Ausbreitung stoppen, damit alle Menschen sicher und gesund bleiben. Bitte bleiben Sie zu Hause, befolgen Sie die Regeln, bleiben Sie aktiv und kümmern Sie sich um einander. Ein großes Dankeschön an alle, die unser Land am Laufen halten."