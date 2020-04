Bleiben Sie weg von der Küste, sonst hagelt es Bußgelder!

Am Sonntag werden es bis zu 20 Grad warm, aber die liberale Gesundheitsministerin Maggie De Block betont noch einmal, dass die Coronamaßnahmen eingehalten werden müssen. "Wenn Sie es nicht für sich selbst tun, tun Sie es für die Menschen, die Sie lieben." Der Gouverneur von Westflandern, Carl Decaluwé, kündigt unterdessen zusätzliche Polizeikontrollen an der Küste an.