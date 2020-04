Das kleinste Dorf in Limburg hat null (!) Coronainfektionen

Es erinnert an das norditalienische Dorf Ferrera Erbognone. In der am schlimmsten betroffenen Provinz in Flandern ist Herstappe, auch das kleinste Dorf Limburgs, vom Coronavirus verschont geblieben. Jedenfalls im Moment. "Keine Infizierung in Herstappe, das ist sehr schön. Ich würde sagen: Belassen Sie es dabei", so Bürgermeister Leon Lowet.

Dennoch kann Herstappe sehr schnell zu einer der am stärksten betroffenen Gemeinden Limburgs werden. Obwohl man mit diesen Zahlen vorsichtig sein muss. "Wenn man die Anzahl der Kontaminationen pro tausend Menschen in Limburg für jede Gemeinde berechnet, kommen wir auf eine Zahl von 0,15. Wenn man das aufrundet, sind wir bei 1, und das ist ein hoher Wert", erklärt Lowet. "Ein infizierter Einwohner und wir sind prozentual am meisten infiziert. Mit den Zahlen kann man alles und nichts beweisen".