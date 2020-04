Europaweite Zusammenarbeit bei der Rückholung von Reisenden

Vor dem Hintergrund der Coronakrise, infolge derer viele Länder restriktive Maßnahmen ergriffen haben, ermöglicht es die europäische Zusammenarbeit, immer mehr Belgier zurückzubringen", heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums am gestrigen Mittwochabend. Hier stellte man fest, dass Belgien schließlich insgesamt mehr als 25 Rückführungsflüge organisiert haben wird, was das Ausmaß der Krise zeige.