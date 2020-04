Rotes Kreuz will tausende Blutproben auf Antikörper gegen das Coronvirus testen lassen

In Belgien hat das Team des Epidemiologen Pierre Van Damme (UAntwerpen) gerade eine ähnliche Studie begonnen. Bis Ende Juni werden alle drei Wochen 4.000 Blutproben aus kommerziellen Labors in Flandern, Brüssel und der Wallonie entnommen. "Unsere Forschung schließt sich vollkommen an die des Roten Kreuzes an", wird Van Damme in De Morgen zitiert.

Die Proben, die das Team von Van Damme untersucht, stammen von ambulanten Patienten, die mit Beschwerden zum Hausarzt gingen. Auch die Alterskategorie ist in diesen Fällen noch breiter, „was eine komplementäre Wirkung hat".

Unterdessen werde die effektive Testkapazität systematisch erhöht, ist von dem liberalen Minister Philippe De Backer zu hören. Die Testkapazität wird bis Ende der Woche etwa zehntausend betragen.